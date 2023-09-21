عبدالرب إدريس دشَّن افتتاح «الموسيقى الدولي الـ 23»

الخميس Al wanees

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في ليلة مميزة وعلى وزن ثقيل تماثل صاحبها من خلال تكريم الملحن القدير د. عبدالرب ادريس تم تدشين فعاليات مهرجان الموسيقى الدولي بدورته الـ23 والذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب برعاية وزير الاعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، واقيم الحفل على خشبة مسرح الدراما في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي، ومثل راعي الحفل الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الجسار وبحضور الامين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل، وعدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الفني. قدم الحفل المذيع سعود بوشهري الذي رحب بالحضور وثمن لهم تواجدهم في ليلة فنية مميزة وبعدها تحدث الامين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل قائلا: «في هذه الليلة الاستثنائية نحلق جميعا في سماء الابداع ومع عشاق الموسيقى نصعد سلالم الفن لتلامس أرواحنا صفاء الذهن، فالموسيقى كما وصفها أفلاطون (قانون أخلاقي) فهي تعطي الحياة للروح والأجنحة إلى العقل وتنقلك إلى الخيال وتلهم السحر والإبهار بالحياة وكل شيء من حولنا». واضاف: «وها نحن اليوم في افتتاح مهرجان الموسيقى الـ23 نحتفي بمن لامس قلوبنا ونكرم من ألهمنا بفنه وسحرنا بموسيقاه الفنان والإنسان الدكتور عبدالرب إدريس».

وأكد أن دور المجلس يأتي هنا في تعزيز أصالة الثقافة والفنون والآداب بشكل عام والموسيقى بشكل خاص من خلال الاحتفالية الخاصة بالمجلس بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، مؤكدا ومثمناً جهود العاملين في شتى المجالات الفنية الموسيقية الذين لامسوا القلوب وتركوا بصمة في الوجدان.

اما الموسيقار والملحن د. عبدالرب إدريس فقد عبر عن سعادته بهذا التكريم من قبل المجلس وعلى ارض الكويت، مؤكدا اهمية العطاء والمساهمة في تطور البلدان كل حسب مجاله سواء في الفن او غيره من المجالات. وبعدها كان الجمهور على موعد مع الفنانين المشاركين في الحفل والذين ادوا عدداً من الاغاني التي لحنها صاحب التكريم، حيث غنى الفنان فهد السالم «غريب» و«رد الزيارة» و«الحل الصعب»، اما الفنان خالد نوري فقد غنى «محتاج لها» و«اعترفلج»، وبعده اطل على الجمهور الفنان مساعد البلوشي الذي ادى «انت معاي» و«تاخرتي» وعلى رغم ظروفه الصحية فإن د.عبدالرب ادريس أصر ان تكون له مشاركة في الحفلة بأغنيتين من أدائه هما (ليلة لو باقي ليلة) و(الحفل له ناس) .

