الخميس 21 سبتمبر 2023 ,7 ربيع الأول 1445
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بدر نوري: فخور وسعيد لغنائي في تكريم عبدالرب إدريس ? ثمن الفنان بدر نوري مشاركته ضمن الليلة التكريمية للفنان القدير عبدالرب ادريس والتي اقيمت على مسرح الدراما في مركز جابر الثقافي وقد ثمن تواجده معه خلال البروفات التي سبقت الامسية الغنائية حيث قال عنها باختصار «صورة للتاريخ مع التاريخ الفني والعلم الدكتور الموسيقار عبدالرب ادريس». وعن طبيعة اللقاء وتفصيله قال بدر نوري: «طبعا كان حواراً جميلاً عن أغنية اعترف لچ واهو يقولي كلام الاغنية ويشرحها لي من رؤيته يقولي هي قصة ويجب سردها غنائيا وهذه تعتبر اعلى واصعب مراتب الغناء الاحترافي وهي التعايش مع الكلمة وحالتها ووقفنا عند مقطع «تعلمت يكفي ماتعلمت .. وتألمت بما فيه الكفاية .. وتوهمت في حبچ توهمت .. وتوعيت على قرب النهاية» حيث يشرح حالة المحب المحتاج حباً بلا امل في علاقته مع الطرف الآخر فتعلم وتألم وتوهم واخيرا وعى انها النهاية وكان وصفاً بسيطاً من اعظم ملحن خليجي اكاديمي حساس ومرهف وهو من صنع برأيي الشخصي نصف ماننطرب له اليوم». واضاف ايضا: «من اعماله للراحل عبدالكريم عبدالقادر اعترف لچ وغريب وعاشق وظل صبري وتأخرتي ومرني وردي الزيارة وان
مشاري حامد
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