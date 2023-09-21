السعودية ترحب بالنتائج الإيجابية للمفاوضات مع

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الرياض - نيويورك - الوكالات: رحبت وزارة الخارجية السعودية بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة سلطنة عمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته في مدينة الرياض.

وأضافت أن النقاشات التي عقدت خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر، جاءت استكمالاً للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفي صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان التي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية.

كما أشادت بمضامين لقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بوفد صنعاء الذي زار المملكة، والتي جرى فيها التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية، وفق بيان الخارجية.

من جانبه قال وزير الدفاع الامير خالد بن سلمان، في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس» إن لقاءه بوفد الحوثيين يأتي «لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن». وأضاف «أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة». وأكد الأمير خالد تطلع المملكة إلى «أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف؛ لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية».

وكانت وزارة الخارجية السعودية وجهت سابقا دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على مبادرة الرياض التي أعلنت في مارس 2021.

الى ذلك أعلنت الرياض، امس أن اجتماعاً عقد في نيويورك بين وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة بحث «أوجه التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وآخر مستجدات الأزمة اليمنية. وفي بيانٍ للخارجية السعودية عبر حسابها على منصة «إكس» أشارت إلى أن وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان عقد اجتماعاً مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78.

