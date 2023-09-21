6 شهداء في الضفة وغزة.. واشتباكات عنيفة في مخيم جنين

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: استشهد شاب فلسطيني صباح امس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 6 في الضفة وغزة منذ يوم الثلاثاء. وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن الشهيد في مخيم عقبة جبر أصيب برصاص الاحتلال، وقد توفي على الفور متأثرا بجراحه. وأفادت منصات فلسطينية عبر مواقع التواصل أن الشهيد اسمه ضرغام الأخرس، ونشرت مقاطع فيديو لتشييعه في أريحا.

وكانت قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا، وأعلنت أنها اعتقلت شخصين، وسط مواجهات مع عشرات الفلسطينيين. ونفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مخيم جنين شمالي الضفة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح. وقالت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا في جنين إن عدد الشهداء خلال عملية الاقتحام ارتفع إلى 4.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال حاصروا منزلا يعود لعائلة أحمد أبو البهاء قائد كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» وأخلى جيش الاحتلال سبيل المواطنين الفلسطينيين الاثنين اللذين اعتقلهما خلال عمليته العسكرية في جنين.

ومنذ بداية العام الحالي، استشهد 238 فلسطينيا برصاص الاحتلال في الضفة، منهم 74 في جنين وحدها. وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» استهداف جرافة لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة، أما كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، فقالت إنها أصابت آليات الاحتلال بشكل مباشر بسلسلة من العبوات المتفجرة بعد رصدها قوة خاصة إسرائيلية حاولت التسلل داخل مخيم جنين. وفشلت قوات الاحتلال في الوصول إلى قلب المخيم الذي تسميه «عش الدبابير». وفي غزة استشهد فلسطيني عمره 25 عاما، وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات على أطراف شرق القطاع قرب السياج الفاصل مع إسرائيل. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع إصابة 11 فلسطينيا بجراح مختلفة جراء اعتداءات القوات الإسرائيلية بالمناطق الشرقية للقطاع.

