مصر.. إعلان موعد الانتخابات الرئاسية 2024

عربيات ودوليات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، في الداخل والخارج، وكذلك مواعيد تلقى طلبات الترشح للرئاسة. وأوضحت «الهيئة» أنه سيبدأ تلقي طلبات الترشح للرئاسة بداية من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، وذلك بمقر الهيئة بشارع القصر العيني في القاهرة. وأضافت الهيئة في بيان لها أنه سيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المؤيدين لكل منهم بصحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية». وأفادت بأنه سيتم تلقي طلبات اعتراضات المترشحين يومي 17 و18 أكتوبر على أن يتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات أيام، 19 و20 و21 الشهر نفسه. وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فيتم إجراء الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 ديسمبر 2023 خارج البلاد، وأما بالداخل فتتم الانتخابات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 الشهر نفسه.