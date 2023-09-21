تبون يطالب بـ«عضوية أممية كاملة» لفلسطين

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: طالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقال تبون في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الـ78، إن الجزائر متمسكة بالمبادرة العربية لعام 2002 لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية «والذي يعد سببا جوهريا في عدم استقرار المنطقة». وحث الرئيس الجزائري مجلس الأمن على إصدار قرار يحمي حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وطالب تبون بإنشاء نظام عالمي جديد يقوم على المساواة، مشددا على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الذي يعاني ضعفا في القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع اللجوء للقوة. وأوضح أن النزاعات والأزمات في العالم بلغت مستوى غير مسبوق، شردت الملايين من الأشخاص وحولت العلاقات الدولية من علاقات تعاون وتوافق إلى مواجهة وصدمات. وذكر تبون، بأن «الجزائر ناضلت منذ نحو 50 سنة ومن هذا المنبر بالذات بحثت عن مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي، ودعت إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة». وقال إن «أفريقيا تعاني من ظلم تاريخي في تمثيلها داخل مجلس الأمن»، داعيا إلى «إنهائه وإنصاف القارة الأفريقية». وحول ما يجري في دول الساحل الأفريقي، أكد الرئيس الجزائري أن بلاده متمسكة بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر، وتغليب الحلول السلمية والدبلوماسية، مع رفض التدخل العسكري الذي ستنجر عنه مخاطر على المنطقة بأسرها. وأشار إلى أن «الأوضاع الهشة وغير المستقرة تأتي بظلالها على منطقة الساحل والصحراء التي تعاني من ضعف معدلات التنمية وما يشبه المجاعة».