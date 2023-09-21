البرلمان الإيراني يشدد «قواعد اللباس» المفروضة على النساء

عربيات ودوليات

وافق النواب الإيرانيون أمس على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن «النواب وافقوا على تطبيق قانون «دعم ثقافة الحجاب والعفاف» لفترة تجريبية من ثلاث سنوات». ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور. وبموجب مسودة القانون يمكن للنساء اللواتي لا يرتدين الحجاب أو ملابس مناسبة «بالتعاون مع حكومات، وسائل إعلام مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية» أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين خمس إلى 10 سنوات.

