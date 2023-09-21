الأمم المتحدة: الوضع في سورية «كارثة فعلية»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: وصف المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية بـ«الكارثة الفعلية» التي أصابت المتضررين من النزاع الدائر هناك منذ سنوات.

وأوضح بيدرسون في مقابلة مع قناة «الجزيرة» تبث اليوم أن 9 من بين كل 10 سوريين يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدا أن لا حل دون مناقشة المشكلة السياسية للنزاع السوري.

وأقر المبعوث الأممي بتعثر جهود الحل بالقول «لا بد أن نكون أمناء بأنه على مدى 12 عاما من الحرب والنزاع، لم يحالفنا النجاح في معالجة القضايا السياسية»، لافتا إلى أنه «حتى يتسنى إحراز تقدم نحتاج إلى تعاون القوى الكبرى».

في غضون ذلك أكد كل من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عجز بلديهما عن استضافة المزيد من اللاجئين السوريين، وطالبا الأمم المتحدة بالعمل على حل هذه القضية.

وقال ملك الأردن في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن المملكة ليست لديها القدرة ولا الموارد على استضافة مزيد من اللاجئين السوريين ورعايتهم. وأضاف الملك عبد الله الثاني «مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة. ولكن، وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، علينا جميعا أن نفعل الصواب تجاههم».

وأعرب ميقاتي عن قلق بلاده إزاء أعداد اللاجئين السوريين، وعدم قدرتها على تحمل المزيد في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تعاني منها. جاء ذلك خلال اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمقر الأمانة العامة في نيويورك، بحسب بيان لمكتب ميقاتي.

وقال ميقاتي «نحن قلقون من أعداد النازحين السوريين وعدم قدرة لبنان على تحمل المزيد في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي نعاني منها». ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.

من جهته، جدد غوتيريش تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب اللبناني، بحسب ذات البيان. وأعرب غوتيريش عن تقديره لسخاء لبنان في استضافة النازحين السوريين. وأكد أنه سيعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للأسر الأكثر فقرا في لبنان وحل أزمة النازحين.

