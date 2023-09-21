تشارلز الثالث ضيفاً في فرساي

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: بدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا أمس أول زيارة دولية إلى فرنسا تستمر ثلاثة أيام للمشاركة في احتفالات تأسيس قصر فرساي التاريخي الذي يحتفل بالمئوية الرابعة لتأسيسه.

ولدى وصولهما إلى باريس، استقبلهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ورئيسة الوزراء اليزابيث بورن في صالة الشرف بمطار أورلي ثم توجهوا إلى نصب «قوس النصر» وتمت إضاءة شعلة الجندي المجهول، والمرور بجادة الشانزيليزيه.

وأقيمت مساء أمس مأدبة عشاء في قاعة المرايا بقصر فرساي على شرف الملك تشارلز وبحضور أكثر من 150 ضيفا في قاعة المرايا.

وسيلقي الملك تشارلز الثالث صباح اليوم خطابا أمام مجلس الشيوخ وسيكون قسما منه باللغة الفرنسية التي يجيدها الملك وسيتم إطلاق الجائزة الأدبية الفرنسية البريطانية للسيدة بريجيت ماكرون والملكة كاميلا.

كما سيبحث الملك البريطاني والرئيس الفرنسي في قضايا تهم البلدين مثل البيئة والحث على القراءة وريادة الأعمال لدى الشباب، ومن المقرّر عقد لقاء مع جمعيات محلية وشخصيات رياضية في ضاحية سان دوني الباريسية التي ستشكّل أحد الأماكن الرئيسة لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية في صيف 2024. بعد ذلك، سيتوجه تشارلز وكاميلا إلى مدينة بوردو التي كان يسيطر عليها في مرحلة معينة ملك إنكلترا هنري الثاني وحيث يقيم اليوم نحو 39 ألف بريطاني.

كما سيزوران كروم عنب ويلتقيان عناصر إطفاء شاركوا في مكافحة الحرائق التي اجتاحت إقليم لاند العام الماضي.

بعدها جولة لرئيس الجمهورية وزوجته يصطحبان الملك والملكة إلى كاتدرائية نوتردام والحديث مع المشرفين على ترميمها بعد تعرض جزء مهم منها للحريق في أبريل من العام 2019.

واعتبرت باريس كما لندن أن هذه الزيارة ترمز إلى إحياء العلاقات القديمة بين البلدَين، في وقت يحاول القادة تهدئة التوترات التي خلّفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

