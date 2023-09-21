بغداد تنزع سلاح مجموعات كردية مناهضة لإيران

عربيات ودوليات

بغداد- طهران- الوكالات: أعلنت الحكومة العراقية نزع سلاح مجموعات كردية معارضة لإيران ونقلها بعيدا عن الحدود في إطار تنفيذ اتفاق أمني سابق بين البلدين وتعاون بين حكومتي بغداد وأربيل. وأوضح بيان صدر عن اللجنة العليا التابعة للحكومة والمسؤولة عن تنفيذ الاتفاق إخلاء مكاتب تلك المجموعات المناهضة لإيران قرب حدود البلدين ونزع سلاحها ونقلها إلى أماكن بعيدة عن الحدود، مؤكدا أن أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين البلدين، وأن أي خلاف محتمل مستقبلا تكون مرجعيته الاتفاق.

وأشار البيان إلى أن أفراد هذه المجموعات سيُعتبرون لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، لافتا إلى أن انتشار قوات الحدود العراقية بشكل دائم في المنطقة ورفع العلم العراقي عليها.

من جهتها أوردت وكالة الأنباء العراقية أن «ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة هينيس بلاسخارت حضرت الاجتماع الذي عقد في أربيل وبغداد، وأبدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع إمكانية التعامل مع هذه الجماعات بشرط وجود صفة مدنية لها».

في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني، امس أن «المنطقة بأكملها توصلت إلى نتيجة مفادها أنه يجب تدمير الجماعات الانفصالية في شمال العراق». وأعرب المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف في تصريح صحافي، عن أمله في أن «تختفي جماعة «كومله» الإجرامية، بعد 30 عاما، بناءً على الاتفاقية المبرمة مع السلطات العراقية».

وأضاف شريف أنه «سيتم إخراجهم من هذه المنطقة، وإذا لم يفي العراق بوعده، سنقوم بتدمير هؤلاء الإرهابيين بضرباتنا كما حصل من قبل». وتابع «نأمل أن تؤدي هزيمة أعمال الشغب العام الماضي واعترافات هذه الجماعات، إلى تهيئة الظروف بحيث لا نشهد بعد الآن اختلال أمن بلادنا في أي جزء من البلاد».

وأشار إلى أن «معظم الأسلحة التي وصلت إلى أيدي مثيري الشغب العام الماضي جاءت من معابر كوملة».

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أكد الثلاثاء، أنه تم تنفيذ الكثير من بنود الاتفاق الأمني المبرم بين بلاده والعراق. ونقلت وكالة «فارس»، عن ناصر كنعاني، أن العراق قام بتنفيذ بعض بنود الاتفاقية الأمنية مع إيران على رأسها إغلاق قواعد الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق، ونقل عناصرها إلى أماكن بعيدة عن الحدود المشتركة بين بلاده والعراق.

