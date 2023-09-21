هزة أرضية شمالي ليبيا.. وتحذير من زلزال أقوى

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أمس هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة بالبحر المتوسط، تبعد نحو 70 كيلومترا عن مدينة طبرق الواقعة شمال شرق ليبيا. وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة، كانت على بعد 69 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات. وسجلت الهزة الأرضية، فجر امس بتوقيت ليبيا، ويبعد مركزها 281 كيلومترا عن مدينة مرسى مطروح المصرية، وفق تقديرات المركز المنشورة على موقعه الإلكتروني. وشعر بهذه الهزة سكان الساحل الشرقي الليبي في منطقتي القعرة وكمبوت الواقعتين على بعد 30 و50 كيلومترا من طبرق، على الترتيب، حسب شهادة الناشط من المدينة عيسى بومراح. وأظهرت خريطة «الشحن الأيوني» الثلاثاء ليبيا «مغطاة بشحنات موجبة متطرفة»، مما يؤكد أنها ستتعرض إلى وقوع «زلزال» تعتمد قوته على درجة تحرك الصفيحة الأفريقية نحو الصفيحة الأناضولية، حسب حديث المهندس الجيوفيزيائي، حكيم المسلاتي. وحذر المسلاتي من أن ليبيا معرضة لخطر وقوع زلزال أقوى خلال الفترة المضطربة تلك، ولكن قد يكون مركز هذا الزلزال «داخل طبرق وضواحيها» منبها أيضا إلى أن المنطقة الغربية ليست في مأمن نظرا لوجود أكبر صدع في البلاد بها وهو «صدع العزيزية» بطول نحو 300 كيلومتر مما يجعلها عرضة للهزات والزلازل أيضا. في غضون ذلك تستمر أعمال فرق الإنقاذ والإغاثة في درنة بحثاً عن جثث المفقودين تحت الركام وفي البحر أيضاً، إلا أن عمليات انتشال الجثث صعبة ومعقدة، جراء الركام، فضلا عن تواجد العديد من المفقودين في البحر أيضا. وقالت قناة «العربية» ان مشاكل الاتصالات مستمرة، وسط انقطاع الإنترنت لليوم الثاني على التوالي بسبب الصيانة. فمنذ بداية الأزمة، تم تركيب شبكة إنترنت مؤقتة للمساعدة لوجستياً في أعمال الإنقاذ، إلا أنها انقطعت فجأة ما دفع السلطات إلى البدء في أعمال الصيانة. يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة كان أصدر تعليمات بضرورة عودة الكهرباء والاتصالات إلى كامل مدينة درنة خلال 72 ساعة. أتى هذا العطل في شبكتي الكهرباء والاتصالات بعد أكثر من أسبوع على كارثة الإعصار دانيال الذي ضرب مناطق واسعة من شرق البلاد وتسبب في سيول عارمة أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف.