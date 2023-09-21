إنفانتينو يجدد دعم اقتصادات البلدان النامية

دوليه

جدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية أوكونغو إيويالا، تعهدهما بتسخير النداء العالمي لكرة القدم من أجل الاندماج الاقتصادي في البلدان النامية. وذكر إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» أول من امس أنه ألتقي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في نيويورك لمراجعة التقدم المحرز في تعاونهما للاستفادة من تأثير كرة القدم وقوتها ونفوذها وذلك لتعزيز اقتصادات أقل البلدان نمواً، مع التركيز بشكل خاص على دول القطن الأربع بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وكوت ديفوار. ووقعت كلا المنظمتين مذكرة تفاهم في سبتمبر الماضي وبعد مرور ما يقرب من عام على توقيع مذكرة التفاهم، اجتمع قادة المنظمتين لمناقشة التقدم المحرز وسبل تعزيزه وفرص التمكين الاقتصادي للمرأة.

