بداية قوية لسيتي وسان جرمان وبرشلونة.. ومخيبة لميلان

دوليه

من دون وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي في المسابقة لأول مرة منذ موسم 2002-2003، افتتح مانشستر سيتي الإنكليزي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بأفضل طريقة من خلال فوزه أول من امس على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3-1، في جولة أولى شهدت فوزاً مقنعاً لكل من باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وتعادلاً مخيباً لميلان الإيطالي.

وفي المجموعة السابعة ورغم هيمنته المطلقة أمام ضيفه النجم الأحمر، دخل الشك الى صفوف سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا بعد دخول حامل اللقب الى استراحة الشوطين متخلفاً بهدف للغاني عثمان بوكاري في الثواني الأخيرة بعد كسره مصيدة التسلل.

لكن سيناريو عطلة نهاية الأسبوع أمام وست هام (1-3) تكرر، إذ ضرب سيتي في مستهل الشوط الثاني بواسطة الأرجنتيني خوليان ألفاريس الذي وصلته الكرة من النرويجي إرلينغ هالاند، فتخطى الحارس الإسرائيلي عمري غلايزر وسدد في الشباك الخالية من زاوية صعبة (47)، قبل أن يتدخل «في أيه آر» ليحرم كايل ووكر من هدف التقدم للبطل الإنكليزي (53).

وبهدية من الحارس غلايزر، عوض سيتي هذه الفرصة من ركلة حرة نفذها ألفاريس وأخطأ الإسرائيلي تماماً في تقديرها لتتهادى الكرة في الشباك (60)، قبل أن يوجه رودري الضربة القاضية للضيوف بهدف ثالث بتسديدة من مشارف المنطقة بعد تمريرة من فيل فودن (73).

وأظهر سيتي مجدداً هذا الموسم أنه مرشّح فوق العادة للمنافسة على رباعية تاريخية والحصول أولاً على إحدى بطاقتي المجموعة السابعة الى ثمن النهائي في ظل وجود يونغ بويز السويسري ولايبزيغ الألماني اللذين تواجها وعاد الأخير منتصراً من ملعب منافسه 3-1 قبل أن يستضيف بطل الدوري الممتاز في الجولة الثانية في 4 أكتوبر.

وفي المجموعة السادسة، حسم سان جرمان ما اعتبرت أقوى مواجهة في الجولة الأولى بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-0، فيما احبط نيوكاسل الإنكليزي العائد الى المسابقة بعد غياب طويل مضيفه ميلان العريق بالتعادل السلبي معه. وفي «بارك دي برانس»، كان كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي على الموعد لمنح سان جرمان بقيادة مدربه الجديد لويس أنريكي الانتصار في مستهل فصل جديد من حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، لكن هذه المرة من دون العديد من نجوم المواسم الماضية، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي الذين غادروه هذا الصيف.

وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم الفرص العديدة، ضرب سان جرمان باكراً في الشوط الثاني من ركلة جزاء تسبب بها نيكلاس زوله بلمسه الكرة في المنطقة المحرمة، فانبرى لها مبابي بنجاح (49)، ثم أضاف حكيمي الثاني بفاصل فني جميل بعد تمريرة من البرتغالي فيتينيا (58)، ليسجل في مرمى فريقه السابق. وفي «سان سيرو»، اكتفى ميلان بتعادل سلبي محبط أمام نيوكاسل العائد الى دوري الأبطال لأول مرة منذ 20 عاماً. ويشكل هذا التعادل نتيجة مخيبة لفريق المدرب ستيفانو بيولي، القادم من هزيمة مذلة في الدوري أمام جاره إنتر 1-5، ولاسيما أن المجموعة تضم مضيفيه توالياً في الجولتين المقبلتين دورتموند وسان جرمان.

وفي الثامنة، تابع برشلونة عروضه الهجومية القوية فألحق بضيفه انتويرب البلجيكي خسارة قاسية 5-0 بطلها الوافد الجديد البرتغالي جواو فيليكس الذي سجل هدفين وصنع ثالثاً.

وسجل جواو فيليكس (11 و66) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (19) ومدافع انتويرب جيل باتاي (23 خطأ في مرماه) وغافي (54) الاهداف، ليكرر برشلونة بالتالي عرضه المحلي القوي في نهاية الأسبوع حين تغلب على بيتيس بخماسية أيضاً. ويسعى الفريق الكاتالوني الى تعويض خيبة امله في المسابقة القارية الاهم بعد ان خرج من دور المجموعات في الموسمين الفائتين.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب بورتو البرتغالي على شاختار دانييتسك الاوكراني 3-1. سجل للفائز البرازيلي وندرسون غالينو (8 و15) والايراني مهدي تاريمي (29)، بعد ان تقدم الخاسر بواسطة الفنزويلي كيفن كيلسي (13).

وانتزع لاتسيو الايطالي تعادلا صعبا من ضيفه اتلتيكو مدريد الاسباني عندما ادرك التعادل 1-1 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع على الملعب الاولمبي في العاصمة الايطالية.

وبعد ان تقدم بابلو باريوس لاتلتيكو في الدقيقة 29، نجح حارس لاتسيو ايفان بروفيديل في ادراك التعادل لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع يخرج فريقه بنقطة.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب فينورد روتردام الهولندي على ضيفه سلتيك الاسكتلندي بهدفين نظيفين سجلهما كالفن ستنغس (45+2)، ثم طرد الحكم مدافع سلتيك السويدي غوستاف لاغربييلكه لنيله البطاقة الصفراء الثانية في المباراة وتسببه بركلة جزاء انبرى لها واضاعها لاعب فينورد البرازيلي بايكساو (65).

ثم اكمل سليتك المباراة بتسعة لاعبين اثر طرد النرويجي البديل اودين تياغو هولم اعتبارا من الدقيقة 68، قبل ان يضيف فينورد هدفا ثانيا عبر الايراني علي رضا جاهانبخش (76).

