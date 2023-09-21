إنريكي يمتدح مبابي وديمبلي

دوليه

أثنى لويس إنريكي، مدرب باريس سان جرمان، كثيرا على الثنائي الهجومي للفريق، كيليان مبابي وعثمان ديمبلي. وسئل إنريكي عقب الفوز على بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا الليلة، عن فرص مبابي في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، بعد انطلاقته القوية بتسجيل 7 أهداف هذا الموسم. وأجاب المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي أول من أمس «مبابي أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي».

وأضاف أيضا «ما أذهلني في مبابي ليس إمكاناته الفنية والبدنية، بل شخصيته وتمتعه بعقلية إيجابية، فهو إنسان رائع، الابتسامة لا تفارقه، ويسعدني كثيرا أن يتواجد لاعب مثله في صفوف الفريق». ودافع المدير الفني لسان جرمان عن عثمان ديمبلي، قائلا «إذا كنت مشجعا لفريق آخر، فإنه سيجذب انتباهي كثيرا، لأنه يراوغ المدافعين بمهارة وحركات، تجعله يبدو وكأنه ساحر». وواصل «ديمبلي يهدر فرصتين أو ثلاثة في كل مباراة، لكنه يواصل المحاولة».

