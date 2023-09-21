تشافي: أنا راضٍ وسعيد

دوليه

أشاد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بلاعبيه، عقب الانتصار العريض 5-0، أول من أمس خلال مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي، على ملعب «مونتوجويك»، بالجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أنا راض وسعيد للغاية، بالطبع انتصرنا بخماسية، ولكن الأداء كان رائعا، ومباراة اليوم ولقاء السبت ضد بيتيس (5-0) هو أفضل مستوى ظهر به الفريق معي كمدرب». وأضاف: «هناك لاعبون جدد قاموا بتحسين المجموعة، وتحسنا بشكل عام، وعلينا الاستمرارية». وتابع: «كانسيلو وغوندوغان يأتيان من فريق مع مدرب يلعب بأسلوبنا (يقصد غوارديولا)، ومشاهدتهما يلعبان أمر رائع، وكذلك جواو فيليكس الذي يفهم دوره تماما». واستكمل: «على جواو فيليكس الحفاظ على هذا المستوى من اللعب والتركيز، فهذا هو مفتاح النجاح، نحن نستمتع به، وفي العام الماضي كنا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل في الهجوم». وعن حديثه مع فان بوميل مدرب أنتويرب وزميله السابق في البلوغرانا، كشف: «لقد أخبرني أن لدينا فريقا جيدا جدا، وقلت له نعم نحن جيدون».

