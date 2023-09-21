فاران وماونت عادا إلى تمارين يونايتد

دوليه

أعلن نادي مان يونايتد الانكليزي أول من أمس أن المدافع الفرنسي رافايل فاران ولاعب الوسط مايسون ماونت عادا إلى التمارين الجماعية بعد تعافيهما من الاصابة. وحصل فريق «الشياطين الحمر» على جرعة ثقة إضافية بعد بداية كارثية في الدوري الممتاز هذا الموسم حيث يحتل المركز الــ 13 برصيد 6 نقاط من فوزين وثلاث هزائم. وكان فاران سجل هدف الفوز الوحيد ليونايتد أمام ولفرهامبتون في مستهل مبارياته في بريميرليغ، قبل أن يخرج مصاباً في الدقيقة 26 في الفوز على نوتنغهام فوريست 3-2 في الجولة الثالثة في 26 أغسطس. في المقابل، تمرن لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط القادم من فيورنتينا الإيطالي على سبيل الاعارة بمفرده بعيدا عن المجموعة، كما اشار النادي. وكان المغربي غادر بعثة بلاده قبل الودية أمام بوركينا فاسو بسبب «اصابة طفيفة» من دون تحديدها. كما يفتقد يونايتد في بداية الموسم لجهود مهاجمه البرازيلي أنتوني الذي منحه اجازة مفتوحة على خلفية اتهامه من قبل صديقته السابقة بالتهديد والعنف، في حين دخل الجناح جايدون سانشو في صراع مفتوح مع مدربه الهولندي إريك تن هاغ.