141 لاعباً ولاعبة غادروا إلى «أسياد هانغتشو»

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غادر مساء أول من أمس وفد الكويت الرسمي إلى الصين في طائرة خاصة عبر مطار الكويت الدولي وذلك للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام خلال الفترة من 23 سبتمبر الحالي وحتى 8 اكتوبر المقبل وتستضيفها مدينة هانغتشو.

وكان في وداع الوفد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، وحرصا على توجيه رسالة للوفد المغادر، معربين عن أمنياتهما في تمثيل البلاد على أكمل وجه وصعود منصات التتويج لرفع علم الكويت في هذا المحفل الاسيوي الكبير.

وترأست عضوة اللجنة الاولمبية الكويتية فاطمة حيات الوفد الذي يضم: نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة فيصل اليتيم، وأمين السر المساعد في اللجنة الاولمبية الكويتية علي المري، وعضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الشيخ جابر ثامر الجابر، وعضو اللجنة الاولمبية الكويتية غازي الجريوي، ومدير مكتب رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية حمد العدهان.

وتشارك الكويت في «آسياد هانغتشو» بـ 141 لاعبا ولاعبة يخوضون منافسات 25 لعبة فردية وجماعية وهي ألعاب القوى والتجديف والرماية والملاكمة وكرة القدم والقوس والسهم وكرة اليد والاسكواش والجمباز والدراجات الهوائية والكاراتيه والسباحة والجوجيستو والألعاب الالكترونية والترايثلون والغطس والجودو والتنس والمبارزة والفروسية والكوراش والشطرنج والمصارعة والتسلق والتايكوندو والجولف

كما رافق الوفد المغادر الاجهزة الادارية والفنية والاعلامية من اللجنة الاولمبية الكويتية متمثلين بعضوة لجنة المرأة الشيخة بيبي سالم الصباح، ورابعة الهاجري والملحق الاعلامي خليل حيات والمنسق الاعلامي فواز الخالدي ومنسق المواصلات بدر مشاري ومنسق الاقامة زين العابدين قلي والمصورين أيمن الوائلي ومصطفى العسيري وخليل ندوم وطاهر الصايغ وعبدالرحمن العلي وعمران انكي واختصاصي العلاج الطبيعي يوسف الصالح وعذاري الرشيدي بالاضافة الى الوفد الاعلامي من وزارة الاعلام.

وكانت الكويت حققت مجموع 76 ميدالية متنوعة منذ مشاركتها العام 1982 في دورات الالعاب الاسيوية، وتمكن الرياضيون الكويتيون من الحصول على 24 ميدالية ذهبية و22 ميدالية فضية و30 ميدالية برونزية، وتعتبر دورة الالعاب الآسيوية الثالثة عشرة في بانكوك هى الدورة الانجح للمشاركات الكويتية بعد تحقيقهم 14 ميدالية متنوعة.

