الأولمبي لتحسين الصورة أمام البحرين

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يحمل المنتخب الأولمبي على عاتقه مهمة تحسين الصورة ومصالحة الجماهير عندما يلتقي نظيره البحريني في الساعة 11:30 صباح اليوم على ملعب جينهوا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لدورة الألعاب الآسيوية 2023 المقامة في مدينة هانغتشو الصينية التي تشهد اليوم أيضاً مباراة كوريا الجنوبية مع تايلند في الساعة 02:00 بعد الظهر.

وتلقى الأزرق الأولمبي هزيمة تاريخية هي الأقسى في المباريات الرسمية لكل المنتخبات بمختلف مراحلها السنية، وذلك بسقوطه أمام نظيره الكوري الجنوبي 0-9 أول من أمس في الجولة الأولى التي شهدت تعادل البحرين مع تايلند 1-1. وأثارت هذه الخسارة المرة ردود فعل غاضبة لدى الشارع الرياضي خصوصاً أنها جاءت بعد أيام قليلة من الاحتفال بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2024 في قطر، بعد أن احتل الأزرق الأولمبي المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن العراق المتصدر، وأمام تيمور الشرقية ومكاو.

ورغم أن المنتخب افتقد 7 من عناصره الأساسية هم: بندر السلامة، وبدر المطيري، حسين أشكناني، وسلمان البوص، ومهدي دشتي، وعبدالرحمن كميل، وإبراهيم كميل، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون عذراً للعرض الهزيل الذي قدمه الفريق أمام كوريا الجنوبية، والتراجع الواضح في المستوى لدرجة أن مهاجمي الأزرق فشلوا في تشكيل أي خطورة على مرمى المنافس، في حين أطبق الكوريون على مرمى الأزرق ووصلوا إلى المرمى بسهولة وكان بإمكانهم تسجيل المزيد من الأهداف والخروج بنتيجة أكبر من التسعة.

ومع ذلك فإن الأزرق الأولمبي الذي تذيل ترتيب المجموعة لا يزال يمتلك فرصة التأهل إلى الدور الثاني في حال فوزه على البحرين اليوم، وعلى تايلند يوم الأحد المقبل.

