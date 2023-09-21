الفقعان إلى «نصف نهائي التجديف»

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تأهلت لاعبة المنتخب التجديف سعاد الفقعان إلى الدور نصف النهائي في سباق فردي النساء ضمن مشاركتها في التصفيات الأولية لدورة الألعاب الآسيوية، بعد احتلالها المركز الثاني خلف الصينية ليو آر التي حققت المركز الأول وأمام السيرلانكية هاوب لياناج التي حققت المركز الثالث. وأعرب مشرف لجنة الشراع والتجديف في النادي البحري نايف الهدة عن أمله الكبير بتأهل الفقعان إلى النهائيات مجددا تقديره للدعم الكبير الذي قدمته اللجنة الأولمبية الكويتية ممثلة برئيسها الشيخ فهد ناصر الصباح لمشاركة المتخب الوطني للتجديف في الدورة الآسيوية.

