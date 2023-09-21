اتحاد الكرة يصدر بياناً عن هزيمة «الأولمبي» التاريخية

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أصدر اتحاد الكرة بياناً عن الخسارة التاريخية التي تلقاها المنتخب الأولمبي أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 9-0 في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية، جاء فيه:

«قدر الله وما شاء فعل.. نحن كاتحاد كرة القدم نتقدم باعتذارنا للشارع الرياضي ونتحمل مسؤولية تلك السقطة الموجعة امام منتخب كوريا الجنوبية، ولكن ليس كل ما نتمناه نحققه، هذا البيان الصادر منا ليس تبريراً او تهرباً بل هو صادق ممن كلفوا من قبل الجمعية العمومية مشكورة لإدارة اللعبة وقيادتها، المسؤولية نتحملها بشجاعة لأننا في الصفوف الأولى وتعهدنا للجميع وبأمانة وصدق للسير قدماً رفع بيرق الأزرق وطالما نحن من يتحمل المسؤولية فعلينا تقبل الآراء والانتقادات وحتى الهجوم لأننا جئنا لخدمة الكرة الكويتية واسعاد جماهيرها وقد تكون الانتقادات العقلانية في معظمها صائبا لان الخسارة الكبيرة مؤلمة جداً وكما نتقبل الانتقادات وهو أمر صحي للاستفادة من الدروس والكبوات، ومنذ استلامنا للمهمة اكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن تطوير لعبة كرة القدم بحاجة الى عمل كبير وذلك بعد سنوات طويلة من الانتكاسات والانهيار، الا اننا عملنا على السير بعمل استراتيجي منظم ومخطط له بإطلاق استراتيجية تطوير وتصويب وتحسين لعبة كرة القدم الكويتية وصولا للنهوض بالمنظومة الرياضية بشكل عام، اضافة إلى انه يتعين على الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة بالاسراع الى الاستجابة وتلبية متطلبات تنفيذ رؤية واستراتيجية الاتحاد (2030) التي تحتوي على ركائز اساسية لتطوير المنظومة الرياضية بشكل عام، والتي تم تقديمه اكثر من مرة للهيئة العامة للرياضة. كما طالبنا وبوضوح بسيناريوهات النجاح او الهزيمة والتركيز على كيفية تجنب الإخلال في السيناريوهات الناجحة، وما هو واضح للجميع ان ارتباطات بعض الأندية وحرصها على لاعبيها بعقود رسمية إحترافية وخارج ايام «الفيفا» اخل بسيناريو اكتمال العدة والعتاد وظهر النقص جلياً امام فريق مكتمل الأركان. حقيقة كنا بين المطرقة والسندان فالاعتذار عن البطولة في الصين وبتلك الفترة ليس بقرار صائب وذهبنا للمشاركة بفريق بعضه غائب، نحن وانتم عشاق الأزرق لا نرغب في ان يخسر فريقنا أو أن يتعرض لمثل هذه الانتكاسة ولكن الأمور لا تقاس بالرغبات والعواطف والاهواء والحكمة في من يستفيد ويفكر ويقدر ويعتبر وعلينا جميعاً استيعاب الخسارة الموجعة والعمل على الاستفادة من الاخطاء، ومثلما نخسر جولة سنكسب أخريات، وتعاضدنا وعملنا المشترك لصالح المنظومة الكروية وبالاعتماد على روح وطموح ومثابرة شباب الأزرق. الاعتذار وتحمل المسؤولية ليس انكساراً او ضعفاً، يكفي ان نتفق على ان الاعتذار هو اعتراف بخطأ غير مقصود او مدروس ويحتاج الى قوة تحركه تجبر النفس على النزول للحق ومحاسبة الذات، وهذا لا يكون الا عند من ملك صفة الأمانة. واللاعبون اليوم بأمس الحاجة لدعم الجماهير الرياضية لاستكمال ما تبقى من منافسات البطولة».

