بونياك: الكهرباء كان الطرف الأفضل

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أبدى الصربي بوريس بونياك مدرب نادي الكويت عدم رضاه عن أداء فريقه في المباراة التي تعادل فيها مع مضيفه الكهرباء العراقي 0-0 أول من أمس على ستاد البصرة الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي التس شهدت أول من أمس أيضاً فوز الوحدات الأردني على الاتحاد السوري 2-0.

واعتبر بونياك أن النقطة التي حصدها الأبيض في بداية مشواره الآسيوي «مقبولة لكنها ليست مرضية»، مشيراً إلى المستوى الذي الذي ظهر به الفريق لم يرض الجهاز الفني ولا حتى اللاعبين أنفسهم. واشتكى بونياك من غياب الانسجام بين لاعبيه بسبب غياب 12 لاعباً خلال الفترة الماضية لارتباطهم بالمنتخب الأول والأولمبي، وقال إن ذلك أثر بشكل كبير على مستوى الكويت، معترفاً بأن الفريق العراقي كان الطرف الأفضل في المباراة.

واتفق مدرب الكهرباء لؤي صلاح مع بونياك بأن فريقه كان الطرف الأفضل وقدم مباراة كبيرة أمام الكويت،

مشيرا إلى حاجة فريقه لفترة أطول لانسجام اللاعبين وتحقيق أفضل النتائج بالبطولة. وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية: «كنا متسيدين للمباراة ولعبنا بطريقة أفضل من الفريق الكويتي، ولولا إهدار الفرص السهلة لحصدنا العلامة الكاملة». وأضاف: «تمكنا من تجاوز مرحلة قصر فترة الإعداد، وعملنا على عنصرين وهما التحضير الذهني والتكتيكي داخل الملعب».

