«المدرسي» احتفى بانضمام 9 مدربين وإداريين للعمل بالأندية والمنتخبات

محلية

احتفى مجلس ادارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي برئاسة فيصل المقصيد بالأجهزة الفنية والادارية المنتقلة للعمل في المنتخبات الوطنية والاندية المحلية لكرة اليد بعد انقضاء سنتين للعمل في الاتحاد المدرسي بحضور وليد عايش نائب الرئيس وعبدالله ذياب امين السر المساعد في اتحاد اليد. وابدى المقصيد سعادته بانتقال 9 عاملين بالاتحاد المدرسي للعمل ضمن الاجهزة الفنية الادارية للأندية والمنتخبات الوطنية على مستوي الرجال والسيدات، قائلاً: «استراتيجية الاتحاد المدرسي 2021 – 2026 (مواهبنا في مدارسنا) لم تهتم فقط باللاعبين ولكنها اهتمت بالأجهزة الفنية والادارية في رفع مستواهم وتأهليهم بالعمل من خلال تنفيذ الدورات والتجمعات لثقلهم بالصورة الصحية والاحترافية واليوم نجني ثمار مرور سنتين من الاستراتيجية والتي هدفها امداد الاندية والمنتخبات الوطنية بالمواهب على كافة المستويات (اللاعب – المدرب – الاداري) بعدما انتقل 5 مدربين للأندية والمنتخبات، هم: وئام المسعدي مدربه منتخب الكويت الوطني لكرة اليد للسيدات، الدكتور سعود العنزي مدرب فريق العربي تحت 15 سنة، يوسف بهبهاني مدرب فريق المدرسة بالعربي، أحمد السلامين مدرب فريق 13 سنة بالعربي، عبدالله جمعة مدرب فريق المدرسة بنادي الشباب، بالإضافة الي الاجهزة الادارية وهم الدكتور خالد الغريب اداري منتخب الكويت للشباب، يوسف الشاهين اداري منتخب الناشئين، نورة العازمي اداري منتخب السيدات، ومبارك نجم اداري نادي السالمية».

واضاف: «لم يكن الانتقال على مستوي المدرب والاداري فقط ولكن هناك انتقال 26 لاعب لصفوف الاندية المحلية حيث ضم كاظمة والسالمية 5 لاعبين لكل منهما، والكويت والعربي 4 لاعبين لكل منهما، ولاعبان لكل من القرين والشباب وبرقان، ولاعب واحد للكل من القادسية وخيطان، ومن المتوقع زيادة العدد عقب انتهاء المهرجان الختامي لـ (صيفنا في مدارسنا)».

