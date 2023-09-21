النصر بدأ «الأبطال» بفوز

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انتزع النصر مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الفوز على مضيفه برسيبوليس الايراني الذي لعب بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 51، ليخرج بنتيجة 2-0 في الجولة الاولى من دوري ابطال اسيا، في حين استهل العين الاماراتي مشواره بتحقيق نتيجة عريضة على مضيفه باختاكور الاوزبكستاني 3-0. سجل هدفي النصر، عبدالرحمن غريب (62) ومحمد قاسم (72). وتربع النصر على صدارة المجموعة الخامسة بثلاث نقاط، تاركاً المركز الثاني للدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي اللذين تعادلا بدون أهداف. وسيطر النصر على مجريات الشوط الأول، ولاحت له فرصة للتسجيل لكن السنغالي ساديو مانيه لم يسيطر على الكرة العرضية لتمر بجانب القائم (11). وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، فوت النصر فرصة أخرى عندما لعب أوتافيو كرة بالمقاس لرونالدو لكن الأخير لم يتمكن من السيطرة عليها لتصل سهلة للحارس علي رضا. وبعد مرور ست دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب بيرسيبوليس ميلاد سارلاك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (52)، فكانت نقطة التحول في المباراة. واستغل النصر النقص العددي في صفوف منافسه ليفتتح التسجيل عندما تلقى عبدالرحمن غريب كرة عرضية صوبها قوية داخل المرمى بعد ارتطامها باحد مدافعي الفريق الايراني (62). وواصل النصر اندفاعه نحو الهجوم وعزز تقدمه بهدف ثان عندما مرر غريب كرة لمحمد قاسم صوبها قوية في سقف المرمى (72). وفي المجموعة ذاتها، اكتفى الدحيل القطري بالتعادل السلبي مع مضيفه الاستقلال الطاجيكي.