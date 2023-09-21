الرياحي إلى الفحيحيل

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دعم نادي الفحيحيل صفوفه بتعاقده مع الأردني أحمد الرياحي مهاجم القادسية الذي بات خارج حسابات الجهاز الفني للأصفر. وقد لا يشارك الرياحي مع الفحيحيل في مباراته القادمة بالدوري الممتاز يوم 29 سبتمبر الحالي لأنها ضد القادسية حسب اتفاق الفريقين. وعلق الرياحي على خبر انضمامه على حسابه على منصة (X)، مؤكد أنه قضى في القادسية وعلى مدار 10 سنوات أجمل فتراته، مقدما الشكر لجميع الأجهزة الفنية التي أشرفت على تدريبه، لاسيما الكرواتي داليبور. وخص مهاجم الفحيحيل الجديد،، جماهير الأصفر بالشكر، لافتا إلى أن الجماهير هي المكسب الحقيقي، الذي حصده على مدار مسيرته في صفوف القادسية.