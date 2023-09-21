خسارة ثانية لـ «الكريكيت»

محلية

خسر منتخب الكريكت اأمام نظيره الإماراتي بنتيجة 145 ركضة مقابل 176 في بطولة الخليج الأولى للعبة للكريكت المقامة في الدوحة. وأخفق منتخب الكويت للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته أمس أمام المنتخب القطري مستضيف البطولة بنتيجة 155 ركضة مقابل 156 ليتجمد رصيده عند أربع نقاط. وكان منتخب الكريكت استهل مشواره بالفوز على المنتخب السعودي بنتيجة (143 - 142) ثم فاز على المنتخب البحريني بنتيجة (124 - 123). وتقام البطولة بنظام الدوري وتجميع النقاط حيث يصل الفريقان اللذان يجمعان أكثر عدد من النقاط الى الدور النهائي ليتحدد بعد ذلك بطل البطولة. ويلعب المنتخب الكويتي ضد منتخب عمان غداً.