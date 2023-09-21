لجنة تحقيق.. في الهجمات الإلكترونية

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ«النهار» عن أن تحقيقات شاملة تجريها جهات حكومية للوقوف على الأسباب التي أدت الى حدوث الاختراق الالكتروني الاخير ووضع الحلول التي تساعد على تجنبه مستقبلا.

ووفق المصادر لـ«النهار» فان معظم الأسباب وراء تلك الاختراقات تكون في العادة بسبب فيروسات معقدة تهاجم الأنظمة بأشكال مختلفة قد لا يتعرف عليها النظام، نافية أن يكون هناك تعمد في حدوث تلك الاختراقات.

ووفق تقارير حديثة، فان الكويت تعرضت في 2022 لأكثر من 13 مليون تهديد عبر البريد الالكتروني في الكويت عام 2022 تم اكتشافها وحظرها، بالاضافة الى حماية ما يقرب من 2 مليون مستخدم من التضرر من روابط خبيثة قاموا بالضغط عليها وتحديد وايقاف أكثر من 3.6 ملايين هجوم لبرمجيات خبيثة في الدولة.

ووفق تقرير اعادة التفكير في الاستراتيجيات الأمنية الصادر عن شركة تريند مايكرو لعام 2022 عن الأمن السيبراني فان هناك زيادة ملحوظة بنسبة 55% في عمليات اكتشاف التهديدات العالمية وكذلك زيادة هائلة على مستوى الملفات الخبيثة المحظورة بلغت نسبتها 242% في عام 2022.

ويشير التقرير الى أنه مع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح المشهد الرقمي معقداً بشكل متزايد ومحفوفاً بالتهديدات السيبرانية أكثر من قبل. لذلك يجب على المؤسسات أن تتبنى نهجاً دفاعياً استباقياً والمسارعة في الاستثمار بحلول استخبارات التهديدات، ومن الضروري أيضاً الحصول على تغطية أمنية شاملة لنقاط الضعف، والاعتماد على استراتيجية متعددة الطبقات والمراحل الدفاعية، وذلك من أجل التخفيف من المخاطر بشكل فعال والتكيف مع التحديات المستقبلية للبنية التحتية الرقمية. ولدى تريند مايكرو التزام راسخ بتمكين الشركات في جميع أنحاء الكويت ودعمهم بالأدوات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية 2035.

ولفت التقرير أن زيادة الفشل في اصلاح الثغرات الأمنية يضيف المزيد من الوقت والمال لجهود الشركات للاصلاح ويعرض المؤسسات لمخاطر الكترونية غير ضرورية. أيضاً، كما ظهرت برمجيات «ويب شيلز» في التقرير الأكثر انتشاراً من بين البرمجيات الضارة هذا العام، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 103% مقارنة بعام 2021، في حين جاءت برمجيات «LockBit» و«BlackCat» على أعلى قائمة هرم عائلات فيروسات الفدية لعام 2022.

وينصح العديد من الخبراء المؤسسات بضرورة اتباع نهج استباقي من خلال اجراء تقييمات شاملة لتأمين بنيتها التحتية الرقمية، وكجزء من التزامها بتعزيز الأمن السيبراني في الكويت، تهدف الشركة الى دعم جهود الدولة الرامية الى مواكبة أحدث المتغيرات التكنولوجية لمواجهة مختلف التهديدات السيبرانية.

