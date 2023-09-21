البورصة أغلقت باللون الأحمر مترقبة «الفائدة»

مال وأعمال

أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصة على اللون الأحمر، مع انتظار المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن السياسة النقدية لتفقد القيمة السوقية نحو 139 مليون دينار امس بعدما اغلقت القيمة على 41.160 مليار دينار مقابل 41.301 مليار دينار خلال جلسة الثلاثاء الماضي.

واشار محللون الى ان الأسواق الأسواق الخليجية بشكل عام وليس فقط البورصة الكويتية تترقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره في وقت لاحق من مساء امس بشأن السياسة النقدية وكذلك الأمر في الأسواق العالمية إذ هناك تذبذب مستمر في الفترة الأخيرة، ورغم توقعات تثبيت الفائدة دون تغيير، إلا أن المستثمرين ينتظرون معرفة توجهات «الفيدرالي» المقبلة. والذي قد يعطي مؤشرات لاتجاه الفائدة في الفترة القادمة، وهل هناك المزيد من التشدد النقدي أم أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى الذروة.

واضافوا انه رغم ارتفاع أسعار النفط الذي يُعد عاملاً إيجابياً يُنعش إيرادات وخزينة دول المنطقة، لكن يبدو أن المستثمرين بانتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء.

وبلغت قيم التداول في البورصة بجلسة امس 38.07 مليون دينار، وزعت على 158.09 مليون سهم، بتنفيذ 11.65 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41%، كما تراجع «العام» 0.34%، وانخفض المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنحو 0.11% و0.06% على التوالي، عن مستوى أمس الثلاثاء. انخفض مؤشر السوق الرئيسي 6?4 نقطة ليبلغ مستوى 5760?23 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?11 في المئة من خلال تداول 84?2 مليون سهم عبر 4860 صفقة نقدية بقيمة 12?4 مليون دينار (نحو 37?8 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 31?03 نقطة ليبلغ مستوى 7615?14 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?41 في المئة من خلال تداول 73?8 مليون سهم عبر 6789 صفقة بقيمة 25?6 مليون دينار (نحو 78 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3?3 نقاط ليبلغ مستوى 5764?69 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?06 في المئة من خلال تداول 64?2 مليون سهم عبر 3277 صفقة نقدية بقيمة 10?5 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار).

وأثر على الجلسة تراجع 9 قطاعات على رأسها العقار بـ0.79%، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بنحو 0.25%، واستقر قطاع التكنولوجيا وحيداً.

