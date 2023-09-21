ترك الباب مفتوحاً أمام الزيادة مستقبلاً «الفيدرالي».. تثبيت الفائدة الخيار الأقرب

مال وأعمال

يُتوقع أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية خلال العام الحالي بعد تباطؤ التضخم، على أن يترك المجال مفتوحاً أمام تطبيق زيادة أخرى في مطلع نوفمبر المقبل. اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مرشحة للحفاظ على أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر خلال يومي 19 و20 سبتمبر الحالي عند أعلى مستوياتها خلال 22 سنة، في نطاق يتراوح من 5.25% الى 5.5.

رئيس البنك جيروم باول أشار الى أن قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يفضلون الانتظار لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد مع اقترابهم من نهاية حملتهم لزيادة أسعار الفائدة. ومع بقاء معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى كثيراً من هدف اللجنة البالغ 2%، وصمود الاقتصاد الأميركي، قد يتوقع المسؤولون مبدئياً رفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى في توقعاتهم الفصلية. وقالت جوليا كورونادو، مؤسسة «ماكرو بوليسي بيرسبيكتيفز والاقتصادية السابقة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: « هم (مسؤولو البنك المركزي) لا يملكون الثقة الكافية للاعلان أنهم قهروا التضخم الذي ما يزال مرتفعاً بقوة، لذلك عليهم فقط ابقاء باب الخيارات مفتوحاً. ولا أعتقد أن باول سيعلن الانتصار على التضخم». وينقسم البنك المركزي بين صناع القرار الأكثر تيسيراً المستعدين للابقاء على أسعار الفائدة ثابتة بقية السنة الجارية، والمتشددين الذين يريدون رفعها الى 5.6% أو أكثر من ذلك. ويتوقع خبراء الاقتصاد المشاركون في استطلاع رأي بلومبرغ أن تُظهر التوقعات الوسطى اقرار زيادة أخرى للعام الحالي، ويرجح العديد منهم تقليص عدد مرات خفض الفائدة خلال 2024. ويمكن للجنة زيادة توقعاتها لنمو 2023 الى 2% تقريباً، ما يُعد ضعف وجهة نظرها مقارنة بيونيو الماضي، على أن تتطلع الى سوق عمل أقوى ومعدل بطالة في الولايات المتحدة أقل للسنة الجارية.

