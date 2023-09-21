«النقد الدولي»: 235 تريليون دولار ديون البلدان النامية

مال وأعمال

تراجع عبء الديون العالمية للعام الثاني على التوالي، على رغم أنه لا يزال أعلى من مستواه المرتفع بالفعل قبل جائحة «كوفيد»، وفقاً لآخر تحديث لقاعدة بيانات الديون العالمية في صندوق النقد الدولي، إذ بلغ إجمالي الدين 238 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الماضي، بزيادة تسع نقاط مئوية عما كان عليه في عام 2019 قبل الجائحة، ومن حيث القيمة بالدولار، بلغ الدين 235 تريليون دولار، بالتالي يتعين على صناع السياسات أن يكونوا ثابتين على مدى السنوات القليلة المقبلة في التزامهم الحفاظ على قدرة تحمل الديون. لكن مذكرة حديثة لصندوق النقد الدولي، تتحدث عن وجوب اتخاذ الحكومات عديداً من التدابير والإجراءات السريعة، لضمان الحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون وعكس اتجاهها، عبر العمل على خفض أعباء الديون، ما يسمح كفاية لجذب الاستثمارات الجديدة، وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

ويوثق التقرير استمرار الدين العالمي في التقلب في عام 2022، إذ انخفض 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي إلى 238 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى الانخفاض في العامين الماضيين في الأساس إلى انتعاش النشاط الاقتصادي، بعد انكماش حاد في المراحل الأولى من الجائحة، ومفاجآت تضخم هائلة. وفي مذكرة حديثة لنائب نائب رئيس قسم السياسة المالية والرقابة بصندوق النقد الدولي ماركوس بوبلافسكي-ريبيرو، ومدير إدارة شؤون المالية العامة في الصندوق، فيتور غاسبار، والمحللة الاقتصادية في إدارة شؤون المالية العامة، جياي يو، يتضح أن ديون القطاع الخاص قادت الانخفاض العام الماضي، بخاصة في الاقتصادات المتقدمة وفي عديد من اقتصادات الأسواق الناشئة، في حين استمرت الديون في بعض البلدان بما في ذلك الصين وعديد من البلدان النامية منخفضة الدخل في الارتفاع، فبعد ثلاث سنوات من التقلبات الشديدة، تشير آفاق الدين العالمي إلى العودة إلى اتجاهه المتزايد في الأمد البعيد، مع وجود الصين كقوة عاتية تدفعه. ووفق المذكرة، انخفضت الديون الخاصة، التي تشمل ديون الأسر والشركات غير المالية، بوتيرة أسرع، إذ انخفضت بنسبة 12 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى رغم ذلك لم يكن الانخفاض كافياً لمحو آثار موجة الوباء.

ويتحدث المحللون على وجوب اتخاذ الحكومات خطوات عاجلة للمساعدة في الحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون وعكس اتجاهات الديون طويلة الأجل، فبالنسبة إلى ديون القطاع الخاص، يمكن أن تشمل تلك السياسات مراقبة يقظة لأعباء ديون الأسر والشركات غير المالية وما يتصل بها من أخطار على الاستقرار المالي، وفي ما يتعلق بمواطن الضعف في الدين العام، فإن بناء إطار مالي ذي صدقية يمكن أن يوجه عملية تحقيق التوازن بين حاجات الإنفاق والقدرة على تحمل الديون.

