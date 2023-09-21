«بوبيان» اختتم برنامجه الصيفي «بدينا 7»

مال وأعمال

اختتم بنك بوبيان برنامجه الصيفي المميز «بدينا 7» والمخصص لتدريب طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من عمر 14 إلى 18 عاماً بهدف تنمية مهارات هذه الشريحة وتعزيز قدراتهم وإعدادهم للمشاركة في مجالات الحياة العملية.

ويعد برنامج بدينا نقطة تحول للمشاركين حيث ركز على تدريبهم واكسابهم المهارات الأساسية اللازمة لدخول عالم ريادة الأعمال وتمكينهم من إطلاق أعمالهم التجارية عبر الإنترنت من خلال استغلال انظمة الذكاء الاصطناعي لتصميم مشروعهم الخاص إلى أن يصبح مشروعاً متكاملاً وجاهزاً للإطلاق الفعلي، كذلك تناول البرنامج مجموعة متنوعة من المواضيع كتطوير الذات وإدارة الأموال وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية متعددة، والتي تهدف إلى تقليل الفجوة ما بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد «برنامج بدينا يُقدم للعام السابع ويُعد توجها من البنك مخصصاً لابنائنا الشباب من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لبناء قدراتهم ورعاية مواهبهم ومنحهم الثقة لإخراج جيل رائد يتقن المهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الصغيرة وذلك طبقاً لمعايير استراتيجية التنمية المستدامة وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

وأوضح «أن البرنامج يُعد تجربة عملية واقعية حيث شارك من خلال هذا البرنامج 112 طالباً وطالبة وقدم خلاله بوبيان منهج تدريبي وعملي متكامل تناول العديد من المواضيع التطويرية الهادفة إلى تعلم مبادىء علم التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى طرق التفكير الإبداعي وأساليب التعامل مع العملاء ومفهوم جودة خدمة العملاء و اساسيات حماية العملاء وغسيل الاموال».

وأشار إلى أن برنامج بدينا 7 جاء مواكباً لاستراتيجية بوبيان نحو الاهتمام ودعم ريادة الاعمال وتنمية مهارات الشباب الكويتي لاسيما وأن فكرته الاساسية تتماشى مع توجهات ومتطلبات العصر لخلق جيل جديد واعي ومدرك تماماً بأهمية التكنولوجيا وكيفية صياغتها لإخراج أفكار قابلة للتطبيق وقائمة على الابداع والابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة في رسم خارطة مستقبلهم العملي.

وأكد «أن بنك بوبيان يسعى من خلال هذه الأنشطة إلى أن يكون البنك الأفضل في مجال المسؤولية الاجتماعية وأن يكون قريباً على الدوام من عملائه ومن الشباب بوجه خاص، إيماناً منه بأنه مؤسسة تخدم المجتمع بكافة شرائحة بشكل مستدام».

من ناحيته قال مساعد المدير في إدارة التدريب والتطوير عبد الله مراد «تم تصميم البرنامج لمساعدة الطلاب على تنفيذ أفكارهم الإبداعية لإنشاء مشاريع تجارية عبر الإنترنت، كذلك قام موظفي بنك بوبيان بتقديم المعرفة وإثراء محتوى البرنامج، متجاوزين توقعات الطلاب.»

وأضاف مراد «كما تضمن البرنامج جزءاً عملياً بقيام المشاركين بعمل زيارات وتطبيقات ميدانية في مختلف إدارات وفروع البنك مما ساعدهم على الاطلاع عن قرب على اساسيات العمل المصرفي وخوض التجربة العملية وتعلم طرق التفكير الإبداعي لتنعكس إيجابياً على صقل مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال طرح افكار جديدة واختبار قابليتها للتنفيذ».

وأوضح أن البرنامج تم تنفيذه تحت إشراف ادارة التدريب والتطوير في البنك ومشاركة فريق احترافي من كوادر بنك بوبيان من مختلف الإدارات وذلك للاستفادة من كفاءاتهم وقدراتهم التي اكتسبوها خلال مختلف البرامج التدريبية المتميزة كون بنك بوبيان يعتبر من المؤسسات الرائدة على مستوى المنطقة في العمل على تطوير وزيادة مهارات وخبرات موظفيه.

