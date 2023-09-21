«بيتك» توَّج 20 فائزاً في حساب «الرابـح»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن اسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الاسبوعين الـ36 و الـ37 لسنة 2023. والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: نزيهة عبدالرزاق الثاقب، فاطمة ناصر الهيفي، فهد عبيد العجمي، جنان عبدالله التويتان، محمد رجب الفيلكاوي، عبدالكريم عيسى المعيصب، سارة جدوع الرشيدي، عبدالله دغيم العازمي، نهاية محسن العنزي، أحمد نوزهان ذو الفقار، سليمان علي عبدالله، ايمان عبدالعزيز الجويسر، ايرام حسن نصر، عبدالله سعد الصالح، ابراهيم ضاحي خليل، يوسف سامي النجار، عبدالله احمد الفضالة، خلف سلطان المطيري، تحرير نوري عبدالكريم، بطي سليمان البطي. وتتضمن حملة حساب «الرابح»، سحوبات وجوائز عدة تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلاً.

وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.

وحساب الرابح هو حساب راتب يتوفر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

وفي ما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، وكيلو غرام واحد من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.

ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظمومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من اساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الادوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.

