النفط لأعلى مستوى منذ 10 أشهر

مال وأعمال

انضمت مجموعة «غولدمان ساكس» إلى بقية المؤسسات التي تتوقع وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وسط وصول الطلب العالمي إلى مستويات غير مسبوقة واستمرار تخفيضات «أوبك+».

ومع ارتفاع الأسعار بأكثر من 30% منذ منتصف يونيو لتتجاوز 95 دولارًا للبرميل رفع البنك توقعاته لمدة 12 شهرًا لخام برنت القياسي العالمي إلى 100 دولار للبرميل من 93 دولارًا. ومع ذلك، قال البنك في مذكرة، بحسب تقرير لـ «بلومبيرغ» اطلعت عليه «العربية.نت»، إن معظم ارتفاعات الأسعار قد حدثت بالفعل.

ارتفع النفط بقوة في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر، وذلك بفضل تخفيض الإمدادات من «أوبك+ والخفض الطوعي للإنتاج من المملكة العربية السعودية وروسيا. كما دعمت التوقعات الأكثر إشراقا لأكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، هذه الارتفاعات، حيث انخفضت المخزونات بسرعة. وقال «غولدمان ساكس» إن معظم الاقتصادات الكبرى لا تزال في الوقت الحالي على المسار الصحيح نحو «الهبوط الناعم».

وقال «غولدمان ساكس» إن السوق ستشهد عجزا يقدر بنحو مليوني برميل يوميا في هذا الربع، يليه عجز قدره 1.1 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. وأضافت أن الاستهلاك العالمي بلغ مستوى قياسيا.

