«كوفبيك» تدخل شراكة جديدة مع «شل» في مصر

مال وأعمال

وقعت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية الكويتية (كوفبيك)، اتفاقية شراكة مع شركة بي جي إنترناشيونال ليمتد التابعة لشركة شل.

وحسب بيان للشركة الكويتية، فبموجب الاتفاقية تحصل «كوفبيك – مصر» على حصة عاملة بنسبة 40% من (قطاع 3 دلتا النيل) شمال شرق العامرية بالبحر الأبيض المتوسط.

قال الرئيس التنفيذي لـ «كوفبيك» محمد الحيمر: «يسرنا توسيع أنشطتنا في مصر بالتعاون مع شركائنا الدوليين العاملين في أحواض استكشافية متميزة بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2040».

وأوضح محمد الحيمر أن الشراكة الجديدة ستُمكن «كوفبيك» من تعزيز أصولها البحرية وأنشطتها الاستكشافية في مصر، منوهاً بأن الشركة تتواجد مسبقاً في هذه المنطقة، حيث تم منحها قطاع شمال (رأس كنايس) البحري في البحر الأبيض المتوسط عام 2020.

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل مصر خالد قاسم، إن الاتفاقية ستعزز مكانة شركة شل وأنشطتها الاستكشافية البحرية، مبيناً أن قرب هذا القطاع وغيره من القطاعات الاستكشافية التي تمتلكها الشركة في المنطقة سيساعد في تحقيق أهدافها ودعم مصر في تلبية احتياجاتها من إمدادات الطاقة.

