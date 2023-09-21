«كيبكو» عقدت شراكة مع

مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن توقيع اتفاقية شراكة مع لوياك، وستقوم شركة المشاريع من خلال هذه الشراكة برعاية جلسات برنامج العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية والتي سيتم تنظيمها للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة وذلك على مدار العام. يسعى برنامج العادات السبع التعليمي لصاحبه فرانكلين كوفي إلى تعزيز وزيادة الثقة بالنفس واحترام الذات، وتحمل المسؤولية، وتحديد قيم الفرد، والتعرف على الأهداف وتحديد أولوياتها ومقاومة ضغط الأقران.

وبهذه المناسبة، قالت نائبة رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة السيدة إيمان العوضي: «إن شركة مشاريع الكويت تشارك لوياك رؤيتها وهدفها المتمثلين بالعمل والمساهمة في بناء مجتمع مزدهر من خلال إتاحة الفرص للشباب للتطور والتحول إلى قادة يتميزون بفعالية عالية. إننا سعداء بالتعاون مع لوياك في هذا البرنامج للتطوير الشخصي الذي يستهدف المراهقين بشكل خاص، كما نتطلع إلى مساعدة الشباب على التفكير في مواقفهم وخياراتهم اليومية وتطوير العادات التي تجعلهم أعضاء أكثر فعالية في المجتمع». من جهتها، قالت رئيسة مجلس الإدارة العضوة المنتدبة في لوياك فارعة السقاف: «نفخر بانضمام شركة عريقة مثل شركة المشاريع إلى المؤسسات الشريكة للوياك، ونحن سعداء باهتمام الإدارة التنفيذية في شركة المشاريع وتقديرها لبرنامج العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية، الذي يعتبر أحد أهم وأعرق برامج التنمية الذاتية وتطوير الشخصية. نبحث دائماً عن شركاء يلتقون معنا في الرؤية والأهداف وشركة المشاريع هي أحد هؤلاء الشركاء. إننا لا نسعى إلى حلول سريعة بل عن حلول مستدامة تبدأ من الجذور لنبني شخصيات واثقة تستند إلى أسس متينة قوامها المبادئ والقيم الانسانية وهذا ما يقوم عليه برنامج العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية».

