3.82 % نمواً للتضخم بالكويت

مال وأعمال

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 3.82% على أساس سنوي؛ بفعل ارتفاع مجموعاته الاثنتي عشرة المكونة للمؤشر، فيما ارتفع المعدل 0.15% شهرياً. وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، سجل معدل التضخم في الكويت بالشهر الماضي 130.3 نقطة، مقابل 125.5 نقطة في أغسطس 2022. وأثر على المؤشر ارتفاع مجموعاته الاثنتي عشرة في مقدمتهم مجموعة الكساء وملبوسات القدم بنحو 6.97%، مع زيادة أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بـ5.70%، وتذيل القائمة مجموعة السجائر والتبغ بـ0.30% علي أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في دولة الكويت بنسبة 0.15%، وسط ثبات أسعار 6 مجموعات مكونة للمؤشر، وارتفع سعر مجموعة الترفيهية والثقافة بـ0.31%، وتبع ذلك ارتفع سعر مجموعة الكساء وملبوسات القدم بواقع 0.30%.. وبحساب معدل التضخم في الكويت بعد استثناء مجموعة الأغذية والمشروبات فقد ارتفع على أساس سنوي بـ3.32%، ونما على أساس شهري بـ0.08%. وبشأن معدل التضخم بعد استثناء مجموعة السكن، فقد سجل نمواً سنوياً بـ4.02%، وزاد على أساس شهري بـ0.15%.

