استقرار أسعار الذهب

مال وأعمال

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين أحدث التصريحات والتوقعات بشأن أسعار الفائدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي. واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.09 دولاراً للأونصة لتظل دون أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر، وتراجعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1951.10 دولاراً للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.25 دولاراً للأونصة. وصعد البلاتين 0.2 % إلى 941.03 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.3 % إلى 1276.22 دولاراً.

