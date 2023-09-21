«زين» تُرافق بعثة الكويت إلى «الأسياد»

مال وأعمال

أعلنت «زين» – الشريك الرسمي لبعثة دولة الكويت المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، عن مرافقتها أعضاء الجهازين الرياضي والإداري إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك دعماً منها للرياضيين الكويتيين المشاركين في بطولة «الآسياد» المقامة في مدينة هانغزو.

وقبل مغادرة الرحلة، قام وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بزيارة الوفد في مطار الكويت الدولي، وذلك بحضور المدير العام لهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيسة البعثة عضوة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، وفريق زين المُصاحب للبعثة، والجهازين الرياضي والإداري، واللاعبين والرياضيين المشاركين في الدورة من مختلف الرياضات.

أعربت زين عن فخرها بتواجدها على أرض الميدان في الصين جنباً إلى جنب مع أبطال الكويت في صورة جميلة تعكس التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص لدعم الرياضيين الكويتيين في المحافل العالمية وتشجيعاً لهم للسعي وراء الألقاب التي ترفع علم البلاد في كبرى البطولات الرياضية.

وعبر هذه الشراكة، تدعم زين 141 لاعباً ولاعبة سيمثلون الكويت في 25 رياضة مختلفة هي الغولف، وكرة القدم، والتنس، والاسكواش، والرماية، والرماية بالسهام، والدراجات الهوائية، والتايكواندو، والكاراتيه، والملاكمة، والكوراش، والجودو، والمبارزة، والجوجتسو، والمصارعة، والتجديف، والغوص، والتراياثلون، وكرة اليد، والسباحة، وألعاب القوى، والتسلق الرياضي، والجمباز الإيقاعي، والشطرنج، والفروسية.

وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية حدثاً إقليمياً بارزاً متعدد الرياضات، ويجمع الرياضيين من جميع أنحاء قارة آسيا، ويتم تنظيمه كل أربع سنوات من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، وتشمل هذا العام 483 مسابقة في 40 رياضة مختلفة.

وتفخر زين برعاية البعثة الرسمية للدولة في هذا الحدث الرياضي البارز بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث تحرص الشركة على تشجيع مُختلف الأنشطة الرياضية داخل وخارج البلاد بهدف المُساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، وذلك انطلاقاً من إيمانها الشديد بأهمية الدور الذي يلعبه قطاع الرياضة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

