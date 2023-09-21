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مال وأعمال

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«الكويتية» تكلف الكريباني بمهام الرئيس التنفيذي


قرر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية في اجتماعه الاخير تكليف الكابتن أحمد الكريباني، بمهام عمل الرئيس التنفيذي للشركة.
واعربت الشركة في بيان على موقع إكس عن خالص امانيها بالتوفيق والسداد للكابتن الكريباني في توليه منصبه الجديد.
ويعتبر الكابتن احمد الكريباني واحدًا من الشخصيات البارزة على مستوى قطاع الطيران وصاحب مسيرة مهنية حافلة، و قد تم سبق وتولى منصب الرئيس التنفيذى لـ الكويتيتة في عام 2013 م، وقد حصل الكَابتن أحمَد الكريبَاني على عدة رخص في الطيران، وكان قائدًا للكثير من الطائرات منذ عام 1979 م، مثل طائرات B707 وA310 و A300، وقد تسلم العديد من المناصب المهمة مثل مدير دائرة العمليات في الخطوط الجوية الكويتية.


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