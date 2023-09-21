وزيرة الهجرة المصرية اجتمعت مع المجلس التأسيسي لـ «المصريين بالخارج للاستثمار»

مال وأعمال

عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، اجتماعًا تشاوريًا عبر «الفيديو كونفرانس» مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ «شركة المصريين بالخارج للاستثمار»، وعدد من رجال الأعمال المصريين بالكويت.

وذكر بيان لوزارة الهجرة، أمس الأربعاء، أنه قد شارك بالاجتماع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق الدكتور فخري الفقي، ومساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشؤون مكتب الوزيرة الدكتور صابر سليمان، وسفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت، ووزير مفوض تجاري بالسفارة المصرية بالكويت السفير أحمد بديوي.

كما شارك في اللقاء أعضاء المجلس التأسيسي للشركة: مهندس أشرف دوس رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأميركية مؤسس المنطقة اللوجيستية في الدلتا (داون تاون دلتا) بطنطا بمحافظة الغربية، والدكتور حسن الجراحي رجل أعمال بالمملكة العربية السعودية، والخبير المصرفي وائل حسن مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس بالولايات المتحدة الأميركية، وعمر عبدالله شحاته رجل الأعمال بجنوب إفريقيا ومملكة ليسوتو رئيس مجلس إدارة شركة فيكتوريا أجريتك سولوشنز ورئيس منظمة مركز للتنمية والأمن الغذائي في إفريقيا بمملكة ليسوتو، ومن دولة الكويت، وليدي بحيري، متخصص في إعادة هيكلة الشركات والموارد البشرية، والمهندس عمر نجم خبير التطوير العقاري بإحدى الشركات الكويتية وممثل لـ13 شركة كويتية.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، أهمية هذه الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج باعتبارها مشروعًا وطنيًا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، وإحدى توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والذي عقد في أغسطس 2022.

ولفتت في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن «شركة المصريين بالخارج للاستثمار سيديرها بالكامل المصريون بالخارج إذ يمتلكون الكثير من الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، ويديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري».

