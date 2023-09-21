14.3 ألف جنيه لطن الأرز

مال وأعمال

قفزت أسعار الأرز الشعير في مصر إلى مستويات غير مسبوقة في موسم حصاده الحالي بدعم من ارتفاع معدلات التضخم، بجانب عدم تدخل وزارة التموين في تحديد الأسعار هذا الموسم.

وتبدأ أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة من 4300 جنيه للأردب 300 كلغ ليصل سعر الطن إلى 14.33 ألف جنيه.

بينما وصل سعر الأرز عريض الحبة 4700 جنيه للأردب ليسجل الطن 15.66 ألف جنيه للطن.

وكانت وزارة التموين قد حددت أسعار الأرز الموسم الماضي بنسب كبيرة عن المستويات السائدة في السوق وإلزام المزارعين بتوريد طن عن كل فدان بالأسعار التي حددتها الوزارة وجعلت هذا شرطا للحصول على الأسمدة المدعمة.

وكانت الأسعار في موسم الحصاد الماضي تتراوح بين 2200 و2500 جنيها للإردب أي ما يتراوح بين 7333 و8333 جنيها للطن.

ويقول مزارعون: إن الأسعار هذا العام معقولة بالنسبة للسنوات الماضية، وأن عدم تدخل الحكومة في التسعير أتاح سعرا عادلا للأرز مقارنة بالكلفة التي تضاعفت.

وقال عصام العمري، مزارع من محافظة كفر الشيخ، إن كلفة الزراعة ارتفعت بشكل كبير أيضا خلال هذا العام وزادت كلفة تجهيز الأرض والزراعة والأيدي العاملة بنسبة تجاوزت 80%، فيما زادت أسعار الأسمدة بمعدلات كبيرة.

وقال محمد محمود مزارع من محافظة كفر الشيخ، إن أسعار جميع السلع ارتفعت والخضراوات والفاكهة والأدوية.. فلماذ لا تزيد أسعار الأرز .

