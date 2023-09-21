«الغرفة» تستقبل وفداً بريطانياً الثلاثاء المقبل

مال وأعمال

تستضيف غــرفـة تجـــارة وصنــاعــة الكويت الثلاثاء المقبل وفداً تجارياً بريطانياً متخصصاً باللحوم، برئاسة الدكتور/ أوال فوسيني مدير قطاع الحلال في مجلس تنمية الزراعة والبستنة في المملكة المتحدة، وسيتم عقد لقاء ثنائي بين الجانبين البريطاني والكويتي، ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، واستعراض فرص التعاون المشترك بين الطرفين في قطاع اللحوم، حيث يضم الوفد (6) شركات.

ودعت الغرفة الأعضاء للحضور والمشاركة في هذا اللقاء كونه فرصة سانحة في فتح آفاق اقتصادية جديدة بين الكويت والمملكة المتحدة.

