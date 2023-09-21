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مال وأعمال

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44.1 % تراجعاً في فائض الكويت التجاري مع اليابان


أظهرت بيانات حكومية يابانية تراجعا في فائض الميزان التجاري للكويت مع اليابان في أغسطس الماضي بنسبة 44.1 في المئة للشهر الخامس على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 66?7 مليار ين (451 مليون دولار) بسبب استمرار ضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما وسبعة أشهر حيث ما تزال الصادرات تعوض الواردات في القيمة. وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض للشهر الرابع على التوالي بنسبة 34?2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 87?8 مليار ين (593 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر الـ 16 على التوالي بنسبة 49?9 في المئة لتصل إلى 21?1 مليار ين (143 مليون دولار). وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض كذلك بنسبة 38.8 في المئة ليصل إلى 877.7 مليار ين (5.9 مليارات دولار) في أغسطس الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 30.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأوضحت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 95.9 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 30.4 في المئة.


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