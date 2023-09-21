«أسيكو»: 30 سنة ضمان للعملاء على «بيت العمر»

مال وأعمال

أعلنت شركة «أسيكو المجموعة» ممثّلة بقطاع «أسيكو البيوت»، جاهزيتها لتقديم خدماتها الهندسية والإنشائية المتكاملة لتشييد الوحدات السكنية الخاصة مع العروض المميّزة التي توفّرها على منتجات البناء التي تقوم بتصنيعها في الكويت بجودة عالية، وذلك تزامناً مع تسلّم المواطنين قسائمهم السكنية في مدينة المطلاع، المدن الجديدة، إلى جانب مناطق الشاليهات والمناطق الداخلية، للبناء على المفتاح.

وتوفر «أسيكو البيوت» فور تسلم المواطنين لقسائمهم في المدن الجديدة كافة الحلول الهندسية التي تساعدهم في تنفيذ التصاميم التي تلبى متطلباتهم ورغباتهم في مسكنهم الجديد، مع تبنّي رؤيتهم بكل تفاصيلها. إضافة إلى أن الشركة وبهدف ضمان راحة العملاء، تعمل على إنجاز وتخليص المعاملات الحكومية بشكل شامل، بما في ذلك إصدار تراخيص البناء والتصاريح وغيرها من الموافقات الرسمية، وذلك تعزيزاً لخدماتها في تسليم «بيت العمر» على المفتاح بأرقى المواصفات جاهزاً وكاملاً، خلال فترة زمنية قياسية.

وتقوم «أسيكو البيوت» يإنجاز جميع المهام التنفيذية بأعلى درجات الالتزام و الجودة ال - كونها شركة مصنفة درجة أولى من قبل الجهاز المركزى للمناقصات العامة ومصنفة فئة أ من البلدية - وكذلك تأمين كل مواد البناء المعروفة بجودتها العالية من «أسيكو المجموعة»، فضلاً عن أعمال التشطيب وأعمال الكهرباء والتكييف والصحي بمواصفات عالية الجودة، التي تكفل للمواطن تسلم منزله على المفتاح مع مجموعة من الضمانات الشاملة وطويلة الأجل، منها صيانة سنة مجانية لجميع الأعمال بالإضافة لضمان 5 سنوات على أعمال العازل للأسطح والحمامات وضمان 5 سنوات على الكمبرسور مع ضمان 30 سنة على أعمال الهيكل.

