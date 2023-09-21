سمو ولي العهد يبدأ زيارة رسمية للصين

وطن النهار

غادر البلاد مساء امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى جمهورية الصين الشعبية تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وذلك للقاء سموه مع الرئيس الصيني ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغشو. وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وكبار المسؤولين بالدولة.

