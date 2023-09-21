ممثل سمو الأمير شارك بـ «جلسات الأمم المتحدة»

وطن النهار

تتواصل جلسات المناقشة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 التي تستمر حتى السبت المقبل والتي تليها جلسات تشاورية بمشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستهل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمته أمام الجمعية العامة قبيل بدء أعمال مناقشتها الرفيعة المستوى بالحديث عن مدينة درنة الليبية التي اجتاحتها السيول والفيضانات الأسبوع الماضي ما أدى إلى مصرع الآلاف.

وقال غوتيريش: «إن درنة تصور بشكل محزن حالة عالمنا: فيضان من انعدام المساواة والظلم وعدم القدرة على مواجهة التحديات»، معربا عن أسفه لظروف أهل المدينة الليبية المنكوبة الذين «عاشوا وماتوا في بؤرة من اللامبالاة بهم فيما هطلت أمطار غزيرة في 24 ساعة زادت كميتها بمئات المرات على المعدلات الشهرية لسقوط الأمطار».

وأضاف أن «الآلاف في درنة فقدوا حياتهم في الفيضانات الهائلة غير المسبوقة.. كانوا ضحايا مرات عديدة» للصراع والفوضى المناخية وانعدام السلام.

وتطرق الأمين العام في كلمته إلى تقريره بشأن عمل الأمم المتحدة بتحذيره من التهديدات الوجودية التي يواجهها العالم من أزمة المناخ إلى التكنولوجيات المحدثة للاضطرابات الأمر الذي جعلنا «نتجه بشكل سريع نحو عالم متعدد الأقطاب».

وشدد في هذا الصدد على حاجة العالم المتعدد الأقطاب إلى مؤسسات فعالة متعددة الأطراف، مؤكدا أن تعددية الأقطاب وحدها ليست ضمانا للسلام.

وفي هذا السياق، أشار الأمين العام إلى أن الديموقراطية تتعرض للتهديد فيما يتصاعد الاستبداد وعدم المساواة وخطاب الكراهية، ما أدى إلى الانقسامات داخل الدول.

وفي ظل هذه التحديات أكد أنه على القادة مسؤولية خاصة تحتم عليهم التوصل إلى حلول وسط لبناء المستقبل المشترك المتسم بالسلام والازدهار للمصلحة العام، بالاضافة إلى التسلح بالعزم لإنهاء الحروب وتعزيز حقوق الإنسان واحترام العدالة والقانون الدولي.

وحول الأزمة الأوكرانية دان غوتيريش الحرب التي خلفت خسائر في الأرواح وانتهاكات حقوق الإنسان والميثاق والقانون الدولي، محذرا من أن هناك عواقب وخيمة أخرى تؤثر في جميع الناس تتمثل في التهديدات النووية وتقويض الجهود الدبلوماسية وما يتبع ذلك من عرقلة تحقيق التقدم على كل الأصعدة.

وشدد الأمين العام على ضرورة تخفيف معاناة المدنيين في أوكرانيا وخارجها رغم استمرار القتال، مشيرا إلى سعيه في ضمان استقرار الأسواق والأمن الغذائي «لأن العالم يحتاج بشدة للغذاء الأوكراني والمواد الغذائية والأسمدة الروسية».

