13 مليون هجمة إلكترونية سنوية

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كشفت مصادر معنية لـ النهار أن تحقيقات شاملة تجريها جهات حكومية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى حدوث اختراقات الكترونية في أجهزتها.

وقالت المصادر إن معظم أسباب الاختراقات هي فيروسات معقدة تهاجم الأنظمة، نافية أن يكون هناك تعمد في حدوث تلك الاختراقات.

ووفق تقارير حديثة، فإن الكويت تعرضت في 2022 لأكثر من 13 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني تم اكتشافها وحظرها، بالإضافة إلى حماية ما يقرب من مليوني مستخدم من التضرر من روابط خبيثة وإيقاف أكثر من 3.6 ملايين هجوم.

وقالت التقارير إنه مع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح المشهد الرقمي معقدًا ومحفوفًا بالتهديدات السيبرانية، لذلك يجب على المؤسسات أن تتبنى نهجاً دفاعياً استباقياً من أجل التخفيف من المخاطر بشكل فعال والتكيف مع التحديات المستقبلية للبنية التحتية الرقمية.

وينصح العديد من الخبراء المؤسسات باتباع نهج استباقي من خلال إجراء تقييمات شاملة لتأمين بنيتها التحتية الرقمية، كجزء من التزامها بتعزيز الأمن السيبراني.

وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط شبكتين للنصب الإلكتروني مكونة من 8 أشخاص من مختلف الجنسيات وتمت احالتهم إلى الجهات المختصة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي للتصدي لجميع أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها وفرض هيبة القانون، وتمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة جرائم المال من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري من رصد شبكتين مكونتين من 8 أشخاص من مختلف الجنسيات تمتهنان النصب الإلكتروني على الأشخاص.

وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطهم وتبين قيامهم بإيهام الأشخاص بإعطائهم قروضاً شخصية خلال 48 ساعة من تقديم الطلب نظير فتح حسابات بنكية عدة وتسليمها لهم ومن ثم يقومون بالاستيلاء على موجوداتها.