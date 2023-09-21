«تجَّار الموت» ينهشون بقايا درنة

الأولى

تتكدس آلاف الجثث في مدينة درنة الليبية بعضها لفظه البحر والبعض أخرج من تحت الأنقاض، وعدد غير معلوم مازال تحت المباني المهدمة بفعل السيول وأخذ في التحلل بفعل الزمن.

وباتت الجثث تشكل الآن أزمة كبيرة تضاف إلى أزمات إيواء المشردين وإسعاف المصابين وإنقاذ الناجين.

وقالت الصحافية الليبية نيفين الهوني التي فقدت هي أيضا أفرادا من عائلتها في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: إن سعر قماش الكفن في ليبيا تضاعف أربع مرات. وانتشرت على مواقع التواصل في ليبيا فيديوهات من مواطنين يشتكون من استغلال بعض تجار القماش للأزمة في درنة لرفع أسعار قماش الكفن.

وطال الجشع كذلك المواد الغذائية الأساسية التي وجد بعض تجارها في أزمة درنة فرصة لمزيد من الأرباح.

ووصف د.محمد عوض القويني، عضو غرفة عمليات وزارة الصحة الليبية، الوضع بالكارثي مشيرا إلى أن أحد أكبر المشكلات التي تواجههم هي التعرف على هويات أصحاب الجثث.

وهناك نقص كبير في فرق التحليل الجيني التي تأخذ عينات «DNA» من الجثث حتى يتم التعرف على أصحابها لاحقا.

وحاول قسم الأدلة الجنائية في البداية تصوير الجثث للتعرف عليها لاحقا لكن الأعداد الهائلة أدت الى غض الطرف عن هذا الأمر.

وتعاني المستشفيات أيضا من نقص في عدد ثلاجات حفظ الموتى بالإضافة إلى نقص في أكياس نقل الجثامين.

وتزيد حرارة الطقس في ليبيا الآن التي تجاوزت 30 مئوية من سرعة تحلل الجثث المكدسة في الشوارع وفي ساحة المستشفى، وما دفع قوات الأمن والبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية إلى اللجوء إلى الدفن الجماعي.

وقالت د.أحلام العاملة في مستشفى درنة: إن الطريق إلى المقبرة وهي تقريبا الطريق الوحيدة الصالحة للاستخدام مزدحمة بالنازحين وقوافل المساعدات، ما يعيق عمليات نقل الجثث.

وفي ظل كارثة بهذا الحجم وأعداد جثث بلغت الآلاف، تعذر اتباع قواعد الدفن الشرعية. وأصدرت دار الإفتاء الليبية، تجاوبا مع الأزمة، فتوى جاء فيها «إذا نزل الأمر الفظيع وكثر الموتى جدا لابأس أن يقبروا بغير غسل إذا لم يوجد من يغسلهم».