رفض نيابي لـ«زيادة الرسوم».. لن تكون مدخلاً للضرائب

الأولى

عادت أصوات التحذير النيابية للحكومة كي لا تقدم على فرض الرسوم والتضييق على معيشة المواطنين، حيث حذر النائب حمد العليان الحكومة من أي توجه لزيادة الأعباء المالية على المواطنين.

وقال: نذكر الحكومة بأن بقاءها مرهون بانحيازها إلى متطلبات الشعب وحاجاته، أما المسارات المعاكسة فستعيدنا إلى المربع الأول، في ظل ما نسمعه عن توجه حكومي لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. من جهته، قال النائب خالد الطمار ان التوجه لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ما هو إلا بداية لفرض الضرائب ومس جيب المواطن وهذا لن نقبل به فقبل تلك الأمور يجب أن تحسن الحكومة معيشة المواطنين أولا.

بدوره، قال النائب مبارك الطشة: ما زالت الحكومة تتخبط من خلال عزمها إصدار قرارات بفرض رسوم مقابل الانتفاع بالخدمات. من جهة أخرى، أكد النائب د. عبدالعزيز الصقعبي ان المال العام فقد 909 ملايين دينار بسبب خسائر شركة الخطوط الجوية الكويتية من 2013 حتى يومنا هذا.

واضاف: وجهت سؤالا لوزير المالية للوقوف على حقيقة ما يحصل، والشبهات التي تحيط بمجلس الادارة واسباب الاستقالات الاخيرة في الادارة التنفيذية، وخطط الشركة لحين الوصول لنقطة التعادل في سنة 2025، واسباب تكرر شكاوى المواطنين من ارتفاع اسعار التذاكر.

من جهته، كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط سعد البراك أن الموانئ النفطية الكويتية تستقبل سنويا ما يزيد على 1500 ناقلة نفط وغاز بحمولات وأوزان تعتبر الأكبر عالميا في النقل البحري، بينما يزيد عدد مناورات إدخال وإخراج ونقل السفن من وإلى أرصفة الموانئ النفطية على 3000 عملية سنويا.

وأوضح البراك في رده على سؤال للنائب شعيب شعبان بشأن حادثة لإحدى السفن ان الواقعة تتلخص في أنه بعد تعطل محركات السفينة تم القيام بعملية إخلائها دون أي مخالفة للمعايير المعمول بها ودون أن ينتج عن عملية القطر أي تصادم أو تلف للسفينة.