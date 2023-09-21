واشنطن: «162 البحرية» كويتية

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شددت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في بيان مشترك أمس الأربعاء على التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، داعية إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية.

يأتي البيان بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في نيويورك.

ودعا البيان الحكومة العراقية إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي للاتفاق الكويتي - العراقي في 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وضمان استمرار سريان الاتفاق، كما دعا الى الترسيم الكامل للحدود البحرية الكويتية - العراقية وراء نقطة الحدود رقم 162.

وقال البيان «جدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) في شأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق، ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن». وجددوا دعواتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.