ودائع مليارية كويتية متعثرة.. بـ 5 دول عربية

الأولى

دعا النائب أسامة الشاهين الى حوكمة وترشيد وحسن إدارة وتوجيه المنح والقروض والودائع الخارجية، معلنا توجيهه سؤالاً الى وزير المالية عن أسباب عدم استرجاع الودائع مستحقة السداد لدى الدول الأخرى.

وأوضح انه تلقى إجابة من وزير المالية عن سؤال سابق تبين أن قيمة الودائع الكويتية في الدول العربية تبلغ أكثر من مليارين و257 مليون دينار، موزعة على 9 دول عربية منها 5 دول متعثرة.

وأكد أنه لا يحق للحكومة التحجج بعجز مالي محاسبي فيما يخص المواطن بينما تمتلك ودائع مليارية إلى جانب الصناديق السيادية، مضيفا ان «المواطنين هم الأولى بالعناية والرعاية والحماية».